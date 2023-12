Shell verkoopt belang in grote Duitse olieraffinaderij

Olie- en gasconcern Shell wil zijn belang van 37,5 procent in de grote Duitse raffinaderij PCK Schwedt verkopen aan de Britse Prax-groep. De overname moet in de zomer zijn afgerond.

De raffinaderij in Schwedt, langs de Oder aan de grens met Polen, is de op drie na grootste van het land. De raffinaderij was in handen van de Russische olieproducent Rosneft maar werd vorig jaar na de Russische invasie in Oekraïne onder Duits staatstoezicht gesteld.

Shell wilde al langer af van de aandelen. Twee jaar geleden had het concern hierover een akkoord bereikt met de Oostenrijkse Alcmene-groep, maar Rosneft wilde niet aan de verkoop meewerken.

Volgens PCK rijden negen op de tien auto’s in Berlijn en de omringende deelstaat Brandenburg op benzine en diesel uit Schwedt. Naast benzine en diesel levert de olieraffinaderij ook kerosine voor de luchthaven van Berlijn.