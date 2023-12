Talpa ‘verrast door snelheid’ van overnameplan DPG en RTL

De voorgenomen overname van RTL Nederland door DPG was voor mediabedrijf Talpa “net zo’n verrassing als voor de rest van Nederland”. Dat laat een woordvoerder van het bedrijf vrijdag weten.

“De overname an sich verrast ons niet, we hebben altijd aangegeven dat consolidatie nodig is in het Nederlandse medialandschap”, meldt Talpa. “De snelheid waarmee dit tot stand is gekomen na het afketsen van onze fusie met RTL wel. Met beide partijen hebben we altijd een goede werkrelatie gehad en we verwachten die in de toekomst te kunnen doorzetten.”

De voorgenomen overname is onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en wordt voorgelegd voor advies aan de betrokken ondernemingsraden. RTL Nederland stond al in de etalage. Een eerder plan van mediabedrijf Talpa om met RTL samen te gaan keurde de ACM af.