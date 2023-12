Vivendi wil via rechter verkoop Italiaans telecomnetwerk voorkomen

Het Franse media- en entertainmentconcern Vivendi sleept Telecom Italia voor de rechter. Vivendi wil zo voorkomen dat het vaste telefoonnetwerk van Telecom Italia voor 23 miljard euro wordt verkocht aan de Amerikaanse investeerder KKR.

Dat meldt persbureau Bloomberg. Telecom Italia probeert al langer zijn netwerk te verkopen. Het Italiaanse bedrijf kampt met een enorme schuld. Hoewel het bedrijf in private handen is, valt het vanwege het belang van het telecommunicatienetwerk onder toezicht van de overheid.

Telecom Italia ontving in februari van dit jaar al een bod van investeerder KKR, die in Nederland eigenaar is van onder meer vakantieaanbieder Roompot en parkeergarages van Q-Park. Vivendi, de grootste aandeelhouder van Telecom Italia, wil nu dat de rechter de voorgenomen verkoop verbiedt, omdat het bestuur van de telefoonmaatschappij de aandeelhouders niet van tevoren heeft geraadpleegd.

Vivendi heeft herhaaldelijk verklaard dat het zich verzet tegen elk bod van minder dan 30 miljard euro.