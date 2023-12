Vuurwerkvrije vakantieparken ook dit jaar weer populair

De vakantieparken zitten dit jaar rond de jaarwisseling weer vol met mensen die het geknal tijdens oud en nieuw willen ontvluchten. Het aantal vuurwerkvrije vakantieparken nam dit jaar met 22 procent toe tot 54 parken, zegt vergelijkingswebsite Parkvakanties.

Parkvakanties, dat naar eigen zeggen een compleet overzicht heeft van de vakantieparken in Nederland, bracht de parken in kaart die bestempeld worden als vuurwerkvrij. “Daar staat dan duidelijk bij dat de parken het omgevingsgeluid niet kunnen weren en er vaak niet gehandhaafd wordt. Je kan nooit 100 procent zeker zijn dat er niet iemand ergens op het park stiekem een vuurpijl de lucht in stuurt”, zegt website-eigenaar Laurens Taekema.

Het zijn veelal hondeneigenaren en senioren die volgens Taekema de rust opzoeken met oud en nieuw, maar ook gezinnen met jonge kinderen “willen liever zonder harde knallen het nieuwe jaar in”. De populariteit van vuurwerkvrije vakantiehuisjes zal afnemen als er een algeheel vuurwerkverbod wordt ingesteld, denkt Taekema.

Vakantiepark Topparken zegt dat de vraag naar huisjes op vuurwerkvrije vakantieparken dit jaar opnieuw groot is. Het weekend van oud en nieuw was aan het begin van dit jaar al voor de helft volgeboekt door mensen die vanwege huisdieren de jaarwisseling het liefst in rust doorbrengen, geeft de organisatie aan. “Mensen die later boeken, wachten vaak de regelgeving omtrent vuurwerk in hun gemeente af. Dit betekent dus ook dat we overwegend veel lastminuteboekingen hebben van mensen in bepaalde regio’s op bepaalde parken. Hierbij zien we overwegend meer interesse vanuit de grotere steden in Nederland.”

Ook Landal GreenParks heeft meerdere vuurwerkvrije parken, waarvan de eersten al twintig jaar geleden zijn ge├»ntroduceerd. Deze parken liggen in natuurgebieden en verder weg van bebouwing waardoor het daar rustiger is. Er is “altijd animo” voor de vuurwerkvrije vakantiehuisjes, zegt een woordvoerder. “Mensen die gewend zijn om de jaarwisseling op een vakantiepark door te brengen zullen dat blijven doen.”