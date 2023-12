Bonus van 100 miljoen euro lonkt voor Ryanair-topman, schrijft FT

Als de aandelenkoers van luchtvaartmaatschappij Ryanair blijft stijgen, dan kan topman Michael O’Leary een bonus van maar liefst 100 miljoen euro in de wacht slepen. Dat meldt de Britse zakenkrant Financial Times op basis van een bonusplan uit 2019 voor de inmiddels 62-jarige Ier.

De bonus is volgens FT een feit als de aandelen van Ryanair gedurende 28 opeenvolgende dagen een koers van 21 euro aanhouden. De aandelen van de Ierse luchtvaartmaatschappij zijn het afgelopen jaar al ruim 50 procent in waarde gestegen, maar hebben die grens nog niet bereikt. De uitbetaling aan O’Leary zou volgen in de vorm van opties om 10 miljoen aandelen te kopen tegen 11,12 euro per stuk.

Analisten verwachten dat de aandelen van Ryanair zullen blijven stijgen, meldt persbureau Bloomberg op basis van een analyse. Gemiddeld met een koersdoel van 24,10 euro voor de komende twaalf maanden.

Een andere manier waarop O’Leary zijn bonus kan veiligstellen, is als Ryanair een jaarwinst van 2,2 miljard euro boekt, na aftrek van belastingen. In november meldde de luchtvaartmaatschappij nog uit te gaan van een winst tussen de 1,85 miljard euro en de 2,05 miljard euro.