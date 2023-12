Duitsland schrapt premie op aankoop elektrische auto

De Duitse regering heeft besloten om abrupt een einde te maken aan de premies die burgers ontvangen bij de aankoop van een elektrische auto. Het ministerie van Economische Zaken neemt aanvragen na deze zondag niet meer in behandeling.

Het schrappen van de premie bij de aankoop van een elektrische auto is een van de gevolgen van de begrotingscrisis die in Duitsland ontstond nadat het constitutioneel hof in november de herbestemming van ongebruikte coronakredieten naar de groene transitie had geannuleerd.

De krant Handelsblatt waarschuwt dat de afschaffing van de premie een gevaar vormt voor de doelstelling om tegen 2030 15 miljoen elektrische auto’s op de Duitse wegen te hebben. “De doelstelling werd al als extreem irrealistisch beschouwd. Nu lijkt ze totaal illusoir”, aldus de krant.

Sinds 2016 werd volgens het ministerie van Economische Zaken in totaal 10 miljard euro vrijgemaakt voor ongeveer 2,1 miljoen elektrische wagens.