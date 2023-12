Laatste volledige beursweek van 2023 met groeicijfers VS en Nike

Beleggers maken zich op voor de laatste volledige beursweek van 2023. Hun aandacht zal daarbij onder meer uitgaan naar de economische groei in de Verenigde Staten, waarover donderdag definitieve cijfers naar buiten komen. Ook komt sportartikelenmerk Nike met kwartaalcijfers.

De beurzen in New York deden vorige week nog zeer goede zaken. Dat begon na een nieuwe rentepauze van de Amerikaanse centrale bank, waarbij centralebankpresident Jerome Powell erop hintte klaar te zijn voor renteverlagingen. Aan het einde van de week zwakten twee Fed-beleidsmakers die boodschap nog wat af, maar dat leidde niet tot rentevrees onder beleggers. Techgraadmeter Nasdaq sloot op de hoogste stand in ruim twee jaar tijd.

Verder komt het Europese statistiekbureau Eurostat dinsdag met de definitieve inflatiecijfers voor de eurozone over de maand november. Uit een eerste raming eind november kwam naar voren dat de prijzen 2,4 procent hoger lagen dan in dezelfde maand vorig jaar. De inflatie was daarmee minder hoog dan in oktober, toen de inflatie 2,9 procent op jaarbasis bedroeg. De afkoeling was volgens Eurostat met name te danken aan de gedaalde energieprijzen.

De inflatie in de eurozone is in een jaar tijd flink afgenomen na een reeks van renteverhogingen door de Europese Centrale Bank (ECB). Vorige week hield de ECB de rente voor een tweede keer ongewijzigd. Maar waakzaamheid blijft geboden, sprak centralebankpresident Christine Lagarde uit na het besluit. Er werd tijdens de laatste vergadering volgens haar dan ook nog niet gesproken over het verlagen van de leenkosten.

Voor wat betreft bedrijfsresultaten blijft het rustig op de beursvloeren. Sportmerk Nike komt in de loop van de week met nieuwe kwartaalcijfers. Uit de meest recente cijfers kwam naar voren dat de winstgevendheid van het sportmerk hoger uitviel dan verwacht. Ook daalden de voorraden. Daaruit blijkt dat Nike vooruitgang boekt met het vervangen van oudere producten voor nieuwere, meer winstgevende sportartikelen.