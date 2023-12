Aandeel truckvracht Maastricht Aachen Airport stijgt

Maastricht Aachen Airport (MAA) verwerkt steeds meer vracht die niet via vliegtuigen, maar via vrachtwagens binnenkomt. Het aandeel van deze “getruckte vracht” is in de tweede helft van 2023 fors gegroeid, maakte het Limburgse vliegveld maandag bekend. Door deze groei compenseert het vliegveld de terugloop van het aantal vrachtvluchten. Daardoor komen de totale vrachtvolumes eind dit jaar naar verwachting op het niveau van dezelfde periode vorig jaar, aldus MAA.

De vracht komt met trucks vanaf andere vliegvelden naar MAA, wordt daar van vliegtuigplaten afgeladen en gesorteerd, vervolgens op pallets geladen om uiteindelijk in vrachtwagens naar andere bestemmingen te worden gereden. MAA regelt ook de douane-afhandeling. “En andersom komt het ook voor: getruckte vracht komt binnen op Maastricht Aachen Airport en vertrekt per truck naar een andere luchthaven om daar per vliegtuig verder vervoerd te worden”, aldus het vliegveld.

MAA verwacht dit jaar meer dan 30.000 ton van deze vracht af te handelen. “De totale vrachtvolumes komen dit jaar naar verwachting uit op circa 65.000 ton gevlogen en getruckte vracht. Door de exponentiële groei nemen we voortaan deze cijfers mee in onze maandelijkse publicaties.”