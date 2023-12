ArcelorMittal en Oci winnaars op negatief Damrak

Staalconcern ArcelorMittal was maandag een opvallende stijger op het Damrak met een koerswinst van 5,3 procent, goed voor de eerste plek in de AEX. Dat had mogelijk te maken met een bericht over een mogelijke overname van de Amerikaanse branchegenoot US Steel door het Japanse staalconcern Nippon Steel. Met die deal zou meer dan 14 miljard dollar zijn gemoeid.

Kunstmestfabrikant OCI (plus 20,8 procent) ging nog veel harder omhoog, waarmee het koersverlies van vrijdag ruimschoots werd goedgemaakt. Het bedrijf maakte bekend zijn Amerikaanse kunstmestbedrijf IFCO te verkopen aan conglomeraat Koch voor 3,6 miljard dollar.

Het is de tweede verkoop die OCI bekendmaakte in een paar dagen tijd. Vrijdag reageerden beleggers negatief op het van de hand doen van het belang in dochterbedrijf Fertiglobe voor miljarden euro’s. Het leidde tot een min van ruim 13 procent, waardoor de in Amsterdam genoteerde onderneming dit jaar al tientallen procenten aan beurswaarde kwijt is.

Verder was de stemming op de Europese beurzen negatief, na de stevige koerswinsten van de afgelopen weken. Mogelijk laten beleggers zich ontmoedigen door verschillende beleidsmakers wereldwijd, die waarschuwden dat snelle renteverlagingen niet in de lijn der verwachting liggen. Daar hopen beleggers wel op, omdat handelen in aandelen dan weer gunstiger wordt.

De AEX, de belangrijkste beursgraadmeter in Amsterdam, sloot met een verlies van 0,5 procent op 789,15 punten. De MidKap hield de schade beperkt tot een min van 0,1 procent op 913,84 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren respectievelijk 0,7 en 0,4 procent. De Londense FTSE eindigde wel hoger, met een plus van 0,6 procent.

Ook Unilever (min 0,3 procent) stond in de belangstelling. Het levensmiddelenconcern verkoopt cosmeticamerk Elida Beauty aan Yellow Wood Partners. De partijen hebben niet bekendgemaakt hoeveel de dochteronderneming, die vorig jaar een omzet boekte van een kleine miljard euro, Unilever oplevert. Techinvesteerder Prosus verloor zonder duidelijke reden 4 procent en eindigde daarmee onderaan de AEX.

De olieprijzen gingen maandag opnieuw omhoog, na de eerdere stijgingen van vorige week. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,6 procent meer op 73,29 dollar. Brentolie werd eenzelfde percentage duurder, op 78,53 dollar per vat.