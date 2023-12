China verwacht volgend jaar betere omstandigheden voor economie

De economie van China zal volgend jaar gunstigere omstandigheden, meer kansen en minder uitdagingen zien, zeggen ambtenaren tegen het Chinese staatspersbureau Xinhua. Momenteel heeft de op een na grootste economie van de wereld moeite met herstellen na het loslaten van de coronamaatregelen in het land.

Volgend jaar kijkt China volgens de ambtenaren of het land zich kan gaan richten op duurzame consumptiegroei. “China’s prijzen zijn laag, de schulden van de centrale overheid zijn niet hoog en de voorwaarden zijn aanwezig om de uitvoering van het monetaire en fiscale beleid te versterken”, meldt Xinhua.

Het economisch beleid van China blijft zich in 2024 richten op het ondersteunen van herstel. De vraag naar producten en de prijzen staan namelijk onder druk en dat komt mede door problemen in de vastgoedsector. Projectontwikkelaars hebben last van hoge schulden en sommige van de grootste ontwikkelaars in China dreigen failliet te gaan. Afgelopen tijd is China de vastgoedsector daarom meer gaan steunen. Het staatspersbureau meldt dat het land dit volgend jaar blijft doen.