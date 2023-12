Denktank: loonkloof binnen Britse topbedrijven groeit

De loonkloof tussen de topbestuurders van de grootste bedrijven in het Verenigd Koninkrijk en hun personeel is vorig jaar groter geworden. Dat komt naar voren uit cijfers van denktank High Pay Centre. Die keek naar de bedrijven met een notering in de Londense beursindex FTSE 350.

De topbestuurders van deze bedrijven verdienden 57 keer meer dan een doorsnee werknemer van de bedrijven. In 2021 was die factor nog 56. Een derde van de topmannen en -vrouwen verdiende zelfs 100 keer meer dan hun personeel. Supermarktconcerns Tesco en Sainsbury’s behoorden tot de top 10 bedrijven met de grootste verschillen in inkomens.

Het onderzoek komt naar buiten op een moment dat er stemmen opgaan om topbestuurders in het Verenigd Koninkrijk juist nog meer te laten verdienen. Op die manier moeten de aan de beurs genoteerde bedrijven beter kunnen concurreren met andere beurzen. Zo zei de topvrouw van de beurs in Londen Julia Hoggett dit jaar dat bedrijven moeite hebben om talent aan te trekken en te behouden door relatief lage beloningen. Zij keek daarbij naar de beloningen die topbestuurders in de Verenigde Staten krijgen.

Gedurende het eerste jaar van de coronacrisis werd de loonkloof juist kleiner. Dat gebeurde nadat bestuurders hun beloningen opgaven om solidariteit te tonen, aldus High Pay Centre. Maar volgens de denktank zijn de verschillen de afgelopen twee jaar juist weer groter geworden en inmiddels weer terug op het niveau van voor de pandemie.