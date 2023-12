DNB ziet inflatie sneller dalen, in 2025 al onder Europees doel

De inflatie in Nederland duikt binnen twee jaar weer onder het Europese doel van 2 procent. Daarmee nemen de prijsstijgingen sneller af dan verwacht, stelt De Nederlandsche Bank (DNB) in een nieuwe raming.

DNB-hoofdeconoom Olaf Sleijpen ziet dat de historisch grote renteverhogingen van de Europese Centrale Bank (ECB), gericht op het omlaag krijgen van de inflatie, “zijn vruchten lijken af te werpen”. Voor volgend jaar rekent DNB op een inflatie van 2,9 procent, waarna de jaarlijkse stijging van het prijspeil ergens eind 2025 “iets onder de 2 procent” komt te liggen. De algehele prijsstijging neemt vooral af door het goedkoper worden van energie.

Door de kosten voor lenen te verhogen, wil de ECB het minder aantrekkelijk maken om geld te besteden. Daardoor stijgen producten en diensten minder hard in prijs, zo is de gedachte. Door de inmiddels snel gedaalde inflatie, van bijna 12 procent vorig jaar naar zo’n 4 procent in 2023, hield de ECB de rente de afgelopen vergaderingen al stabiel op een hoog niveau.

Het betekent volgens Sleijpen nog niet dat de rente komend voorjaar alweer fors omlaag kan, waar marktkenners wel op rekenen. “Ze zeggen dat de markt altijd gelijk heeft, maar ik heb daar nu wel mijn twijfels over.” Verschillende beleidsbepalers in zowel de Verenigde Staten als Europa zeiden eerder ook al dat een renteverlaging, waardoor bijvoorbeeld ook de hypotheekrente weer omlaag zou kunnen, mogelijk nog wat langer op zich laat wachten.

DNB werkte ook een negatiever scenario uit, waarin door oplopende spanningen wereldwijd de energie- en olieprijs weer zou oplopen. In dat geval blijft de inflatie in 2025 waarschijnlijk iets boven de gewenste 2 procent.