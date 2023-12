EU-landen eens over terugdringen verpakkingsafval

De EU-landen zijn het eens geworden over het terugdringen van verpakkingsafval. Zo willen ze dat alle verpakkingen in 2030 gerecycled kunnen worden.

De plannen moeten de Europese afvalberg doen slinken. Die blijft maar groeien door het nog altijd toenemende aantal wegwerpproducten en het succes van onlinewinkelen. De EU-lidstaten gaan nu onderhandelen met het Europees Parlement, waarna de regels in heel de EU kunnen ingaan.

De milieuministers van de 27 lidstaten kwamen maandag onder meer overeen dat in 2030 5 procent minder afval moet worden geproduceerd dan in 2018. Vijf jaar later moet dat 10 procent minder zijn, en in 2040 15 procent. Ketchupzakjes, babipangangbakjes en shampooflesjes voor één douchebeurt worden stap voor stap uitgebannen, als het aan de ministers ligt. Met statiegeld willen ze in 2030 ook 90 procent van de plastic flesjes en blikjes inzamelen.

De EU-landen willen wel een aantal uitzonderingen maken, bijvoorbeeld voor wijn. Dat laatste was nodig om Italië, dat lang dwars lag, mee te krijgen. De ministers willen ook langer de tijd krijgen om de nieuwe regels in te voeren. Daarvoor kunnen ze straks anderhalf jaar nemen, als het aan hen ligt.

Demissionair staatssecretaris Vivianne Heijnen (Milieu) is blij met het akkoord, dat wat haar betreft “nog wel wat ambitieuzer had gemogen”. De plannen betekenen ook “dat we iets moeten vragen van consumenten”, omdat die bijvoorbeeld zelf een tasje of bakje mee moeten nemen. Maar die “wennen daar over het algemeen best wel snel” aan, meent Heijnen.