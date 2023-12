Ook olieconcern BP stopt met doorvoer schepen via Rode Zee

BP laat zijn olietankers voorlopig niet meer over de Rode Zee varen. Daarmee voegt het olieconcern zich bij een reeks rederijen die daartoe eerder besloten vanwege aanvallen op schepen in het gebied.

“In het licht van de verslechterende veiligheidssituatie voor de scheepvaart over de Rode Zee, heeft BP besloten om tijdelijk alle doorvoer over de Rode Zee te onderbreken”, meldt het bedrijf in een verklaring.

De aanvallen zijn afkomstig van Houthi’s uit Jemen die Hamas steunen in de oorlog met IsraĆ«l. Zij bestoken de schepen met raketten. Grote rederijen als Maersk, MSC en CMA CGM besloten eerder al voorlopig niet via de Rode Zee te varen.