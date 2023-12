Steeds minder openstaande vacatures in eurozone

Het aandeel openstaande vacatures op het totale werkaanbod in het eurogebied is in het derde kwartaal van dit jaar verder teruggelopen. Dat meldt het Europese statistiekbureau Eurostat, dat in Nederland nog wel relatief veel vacatures open zag staan.

Het percentage openstaande vacatures kwam afgelopen kwartaal uit op 2,9 procent. In het tweede kwartaal van dit jaar was dat nog 3 procent, in hetzelfde kwartaal een jaar eerder 3,1 procent. Nederland valt volgens Eurostat in de groep eurolanden waar het grootste aandeel vacatures open stond, namelijk 4,5 procent. Alleen in Belgiƫ ligt dat aandeel met 4,7 procent hoger.

De meeste vacatures stonden volgens Eurostat open in de sector voor administratieve en ondersteunende functies, gevolgd door de wetenschappelijke en technische sector. Landen waar in verhouding de minste vacatures open stonden waren Bulgarije, Roemeniƫ (allebei 0,8 procent), Spanje en Polen (allebei 0,9 procent).