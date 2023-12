US Steel schiet omhoog op licht hoger Wall Street

US Steel schoot ruim 26 procent omhoog maandag aan het begin van de handel op Wall Street. Het Japanse staalconcern Nippon Steel zou zou het Amerikaanse concern willen overnemen. Volgens Nikkei Asia zou Nippon daar een bedrag van 14,1 miljard dollar voor willen neerleggen, omgerekend bijna 13 miljard euro. Daarmee lijkt een einde te komen aan een periode van onzekerheid over het voortbestaan van de Amerikaanse staalproducent.

Ook softwareconcern Adobe (plus 2,2 procent) vond de weg omhoog. Dat gebeurde nadat bekend werd dat de overname van fotobewerkings- en designsoftwarebedrijf Figma niet doorgaat. Adobe heeft de deal ter waarde van 20 miljard dollar afgeblazen na aanvaringen met toezichthouders in Europa en het Verenigd Koninkrijk. De bedrijven denken geen toestemming te krijgen van de markttoezichthouders.

De belangrijkste beursgraadmeters in New York zijn de nieuwe handelsweek licht hoger geopend. Daarmee zetten ze de opmars voort die een week eerder is ingezet. Die ontstond door de hoop dat de Amerikaanse centrale bank de rente volgend jaar zal gaan verlagen. De Federal Reserve verklaarde namelijk dat de leenkosten in 2024 waarschijnlijk harder omlaag gaan dan gedacht.

Twee Fed-beleidsmakers temperden de verwachtingen nog wel voor het weekend. Zo vertelde Raphael Bostic, president van de plaatselijke Federal Reserve in Atlanta, in een interview met persbureau Reuters pas vanaf het derde kwartaal renteverlagingen te verwachten. Lokale Fed-president uit New York John Williams vertelde aan zakenzender CNBC dat het zelfs nog te vroeg is om aan renteverlagingen te denken.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na de openingsbel 0,2 procent hoger op 37.370 punten. De bredere S&P 500 won 0,3 procent op 4734 punten en techgraadmeter Nasdaq kreeg er 0,2 procent bij en stond op 14.842 punten. Die laatste graadmeter sloot vrijdag op de hoogste stand sinds november 2021.

IBM zakte 0,2 procent. Het technologieconcern heeft bekendgemaakt twee dataplatforms over te nemen van softwaremaker Software AG. Daarmee is een bedrag van ruim 2,3 miljard dollar gemoeid. Met de overname wil IBM onder meer zijn activiteiten op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) versterken. Zo stelt StreamSets, een van de platforms, bedrijven in staat om grote hoeveelheden data te verwerken voor het trainen van AI-systemen.