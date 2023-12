Wall Street verder omhoog, US Steel een kwart meer waard na bod

Wall Street had de opgaande lijn van de afgelopen zeven weken maandag opnieuw te pakken. De beurshandel werd vooral gestuwd door optimisme over renteverlagingen volgend jaar. Het Amerikaanse staalconcern US Steel schoot ruim 26 procent omhoog nadat bekend was geworden dat de Japanse concurrent Nippon Steel het bedrijf wil overnemen voor 14,9 miljard dollar (13,7 miljard euro).

Daarmee lijkt een einde te komen aan een periode van onzekerheid over het voortbestaan van de Amerikaanse staalproducent. Ook softwareconcern Adobe (plus 2,5 procent) stond positief in de belangstelling. Het bedrijf maakte bekend dat de miljardenovername van fotobewerkings- en designsoftwarebedrijf Figma niet doorgaat. Adobe blies de deal af na aanvaringen met toezichthouders in Europa en het Verenigd Koninkrijk. De bedrijven denken geen toestemming te krijgen van de markttoezichthouders. Adobe was bereid om 20 miljard dollar neer te tellen voor Figma.

De Dow-Jonesindex sloot een fractie hoger op 37.306,02 punten. De breder samengestelde S&P 500 won 0,5 procent op 4740,56 punten en techgraadmeter Nasdaq kreeg er 0,6 procent bij en sloot op 14.904,81 punten. De Dow, de graadmeter van de dertig grootste bedrijven in de Verenigde Staten, sloot vorige week voor het eerst boven de 37.000 punten.

De kooplust van beleggers wordt al een tijdje aangezwengeld door de hoop dat de Amerikaanse centrale bank de rente volgend jaar zal gaan verlagen. De Federal Reserve verklaarde vorige week nog dat de leenkosten in 2024 waarschijnlijk harder omlaag gaan dan gedacht.

IBM won 0,3 procent. Het technologieconcern heeft bekendgemaakt twee dataplatforms over te nemen van softwaremaker Software AG. Daarmee is een bedrag van ruim 2,3 miljard dollar gemoeid. Met de overname wil IBM onder meer zijn activiteiten op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) versterken. Zo stelt StreamSets, een van de platforms, bedrijven in staat om grote hoeveelheden data te verwerken voor het trainen van AI-systemen.

De olieprijzen gingen maandag flink omhoog als gevolg van de aanvallen op schepen in de Rode Zee. Zo kostte een vat Amerikaanse olie 1,7 procent meer op 72,61 dollar.