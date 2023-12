Aandacht voor TomTom en Vopak op Amsterdamse beurs

Navigatiespecialist TomTom en tankopslagbedrijf Vopak trekken naar verwachting de aandacht op de aandelenbeurs in Amsterdam. TomTom kondigde een nieuwe samenwerking met Microsoft aan op het vlak van kunstmatige intelligentie. Vopak schuift in zijn bestuursstructuur.

TomTom meldde met behulp van Microsoft-technologie nieuwe functies op de markt te zetten die het gemakkelijker maken om al pratend informatie- of navigatiesystemen van de auto aan te sturen. De twee bedrijven werken al sinds 2016 samen.

Vopak maakte bekend dat operationeel topman Frits Eulderink vertrekt uit het uitvoerend bestuur van het tankopslagbedrijf. De onderneming gaat voortaan verder met een tweekoppige directie. Eulderink blijft beschikbaar voor strategisch advies.

Op de beurs in Brussel is er aandacht voor bierbrouwer AB Inbev. Het bierconcern verkoopt zijn minderheidsbelang in een Russische brouwerij aan zijn Turkse branchegenoot Anadolu Efes, die al een belang bezit in het bedrijf. AB Inbev boekt na de verkoop 1,1 miljard dollar af op het verkochte belang.

Openingsindicatoren wijzen op een lagere opening voor de beurs in Amsterdam. Elders in Europa is het beeld naar verwachting gemengd. Maandag waren er ook verliezen op het Damrak.

De AEX sloot met een verlies van 0,5 procent op 789,15 punten. De MidKap eindigde met een min van 0,1 procent op 913,84 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren respectievelijk 0,7 en 0,4 procent, Londen won 0,6 procent.

In Japan hadden beleggers aandacht voor het rentebesluit van de Japanse centrale bank. Die bevatte geen verrassingen, waardoor het nog altijd wachten is op de eerste aanzet van de Bank of Japan om een einde te maken aan negatieve rentes.

In Tokio eindigde de Nikkei 1,4 procent hoger. De Kospi in Seoul steeg licht, terwijl de beurzen in Hongkong en Shanghai terrein verloren na nieuwe zorgen over de Chinese vastgoedsector. De All Ordinaries in Sydney won 0,8 procent.

Later op de dag komen definitieve cijfers over de inflatie in de eurozone naar buiten. In een eerdere raming stelde statistiekbureau Eurostat vast dat de prijzen in eurolanden in doorsnee 2,4 procent waren gestegen in november.

Een vat Amerikaanse olie zakte 0,1 procent tot 72,37 dollar. Brentolie won 0,1 procent tot 78,04 dollar per vat. De euro noteerde vrijwel vlak ten opzichte van de dollar op 1,0929 dollar.