Bankenkoepel ‘sterk gekant’ tegen voorstel hogere bankenbelasting

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) is “sterk gekant” tegen het voorstel van PvdA-GroenLinks om opnieuw de bankenbelasting te verhogen. “De NVB heeft grote moeite met het structureel verhogen van de bankenbelasting voor steeds wisselende en uiteenlopende politieke wensen. Een overheid die betrouwbaar en voorspelbaar is, is cruciaal voor een goed ondernemings- en vestigingsklimaat”, reageert een woordvoerder.

De linkse partij wil de banken nog eens extra belasten om de energiebelasting op gas voor huishoudens en kleine bedrijven terug te kunnen draaien. Eerder ging de Tweede Kamer al akkoord met een verhoging van de bankenbelasting met 150 miljoen euro om een verhoging van het minimumloon en de kinderopvangtoeslag te bekostigen.

De koepelorganisatie vindt een verhoging van de bankenbelasting “erg onverstandig” en wijst erop dat de Europese Centrale Bank (ECB) zich dinsdag “ongebruikelijk scherp” tegen een verhoging van de bankenbelasting uitsprak. Volgens de ECB en DNB staat de verhoging los van het oorspronkelijke doel van de belasting, namelijk een belasting heffen voor het geval banken met overheidssteun moeten worden gered.

Daarvoor zijn inmiddels tal van maatregelen genomen, zoals een speciaal Europees fonds waar banken aan bijdragen. Volgens de ECB kan de bankenbelasting voor oneerlijke concurrentie zorgen bij banken in Europa. Daarbij kan een verhoging van deze belasting op termijn leiden tot nadelige gevolgen voor de kredietverlening.