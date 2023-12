Bedrijven trachten verstoringen vaarstop Rode Zee te beperken

Verschillende bedrijven proberen verstoringen door de situatie in de Rode Zee zoveel mogelijk te beperken. Vrachtschepen trachten de belangrijke vaarroute te vermijden om de aanvallen van Houthi-rebellen uit Jemen. De Zweedse meubelgigant IKEA houdt als gevolg daarvan al rekening met tekorten van sommige producten.

IKEA meldt in een verklaring op zoek te zijn naar alternatieve transportmogelijkheden. De route door de Rode Zee en het Suezkanaal, waar 12 procent van alle wereldhandel doorheen gaat, is ook voor IKEA belangrijk. “De situatie in het Suezkanaal zal leiden tot vertragingen en kan de beschikbaarheid van bepaalde IKEA-producten beperken”, meldde het bedrijf dinsdag.

Ook Electrolux, ’s werelds grootste producent van huishoudelijke producten, onderzoekt alternatieve opties. Het bedrijf schat vooralsnog in dat de impact op leveringen echter beperkt zal zijn. Die worden onder meer vervoerd op schepen van de Deense rederij Maersk, die vorige week besloot niet langer door de Rode Zee te varen.

Zuivelconcern Danone geeft aan dat de meeste goederen zijn omgeleid. Mocht de situatie langer dan twee tot drie maanden aanhouden, dan zal het bedrijf andere maatregelen nemen. Volgens een woordvoerder moet dan worden gedacht aan alternatieve routes over zee of over de weg.

De omvaarroute via Kaap de Goede Hoop, het meest zuidelijke punt van Afrika, is een van de opties die bedrijven hebben. Die omweg duurt gemiddeld tien dagen.