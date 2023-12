Consumentenbond: prijzen basisboodschappen dalen voorzichtig

De prijzen voor de meest basale boodschappen zijn voorzichtig aan het dalen, meldt de Consumentenbond. Het afgelopen half jaar werden belangrijke producten als melk, koffie, rijst en aardappelen gemiddeld 3 procent goedkoper, aldus de consumentenorganisatie. De prijsverschillen tussen huis- en budgetmerken en A-merken zijn weer groter geworden.

De bond peilde wat de laagste prijzen in de supermarkten zijn van 120 belangrijke producten. Vooral verse zuivel is volgens de Consumentenbond goedkoper geworden. Zo was een literpak halfvolle melk in een half jaar gemiddeld 20 procent goedkoper geworden en een literpak volle melk 16 procent. Zonnebloemolie werd gemiddeld 27 procent minder duur, een pot pindakaas werd gemiddeld 13 procent goedkoper.

Sommige producten werden juist duurder, peilde de bond. Een blik kippensoep steeg gemiddeld 13 procent in prijs. Ook moesten consumenten meer geld neerleggen voor snoep omdat de suikerprijs omhoog is gegaan.

Boodschappen zijn nog altijd 31 procent duurder dan twee jaar geleden, zegt de Consumentenbond verder. De oorlog in Oekraïne zorgde ervoor dat de prijzen van boodschappen stegen. Producenten en supermarkten verhoogden namelijk hun prijzen om de gestegen kosten voor grondstoffen, lonen en energieprijzen te compenseren. Inmiddels zijn de inflatie en de energieprijzen wat lager en dat werkt nu door in de prijzen van boodschappen.