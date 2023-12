Deutsche Bahn begint verkoop logistiek dochterbedrijf

De Duitse nationale spoormaatschappij Deutsche Bahn is officieel begonnen met het verkoopproces van zijn dochterbedrijf DB Schenker. Met de verkoop van de logistiek dienstverlener is volgens persbureau Bloomberg een bedrag gemoeid van zo’n 20 miljard euro.

Deutsche Bahn is bezig zijn schulden omlaag te brengen. Daarnaast wil het bedrijf, dat volledig in handen is van de Duitse staat, zich meer richten op het passagiersvervoer in zijn thuisland. Om diezelfde reden verkocht Deutsche Bahn dochteronderneming Arriva, die onder andere in Nederland regionaal openbaar vervoer aanbiedt.

DB Schenker heeft 76.6000 werknemers en is actief in ruim 130 landen. Ook in Nederland heeft het bedrijf een aantal vestigingen.