Duitse vakbondsleden stemmen in met langdurige spoorstakingen

Leden van spoorvakbond GDL hebben massaal ingestemd met stakingen voor onbepaalde tijd. Dat heeft voorzitter Claus Weselsky dinsdag bekendgemaakt. De bond kan het niet eens worden met spoorbedrijf Deutsche Bahn over een nieuwe cao. Eerder deze maand werd daarom ook al gestaakt, met enorme verstoringen op het spoor tot gevolg.

Het is nog niet bekend wanneer er weer gestaakt gaat worden. Weselsky heeft onlangs beloofd om in ieder geval tot en met 7 januari daartoe niet op te roepen. “Wat daarna komt, zal sterker, langer en harder zijn voor de klanten”, zei hij daarbij.

De eerdere stakingen leidden tot enorme verstoringen op het spoor in Duitsland, maar ook in Nederland. Zo reden er tijdens de werkonderbreking door Duits spoorpersoneel eerder deze maand geen treinen tussen Nederland en Duitsland. Die staking duurde 24 uur, en was de tweede landelijke staking in vrij korte tijd. Ook in november werd namelijk al het werk neergelegd.

Knelpunt in de onderhandelingen is niet alleen hoger loon, maar ook het aantal werkuren voor personeel in ploegendienst. De vakbond wil dat dit teruggaat van 38 uur per week naar 35 uur per week, met behoud van het salaris. Maar volgens Deutsche Bahn is die eis niet te realiseren. Niet alleen is het plan duur, ook zijn er te weinig werknemers die de dan overgebleven uren voor hun rekening kunnen nemen, stelt het spoorbedrijf.

Bij eerdere cao-onderhandelingen werd ook al eens meerdere dagen gestaakt. De langste staking van GDL door personeel van Deutsche Bahn vond plaats in mei 2015. Die duurde in totaal ruim vijf dagen. Dat was op dat moment de achtste staking sinds het stuklopen van de onderhandelingen.