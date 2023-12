Duitsland en Frankrijk zien deal over begrotingsregels EU gloren

Een akkoord over nieuwe Europese regels voor het begrotingstekort ligt woensdag binnen handbereik, menen compromismakers Duitsland en Frankrijk. De twee grootste EU-landen, die doorgaans de traditionele kampen in de onderhandelingen vertegenwoordigen, zeggen het de komende uren zeker samen eens te worden. Daarmee zullen ook de andere lidstaten kunnen instemmen, denken ze.

De ministers van Financiën van de 27 EU-landen onderhandelen al maanden over nieuwe begrotingsregels. Die moeten de oude voorschriften vervangen, die voor de duur van de corona- en Oekraïne-crisis werden opgeschort, maar 1 januari weer dreigen in te gaan. De oude regels zijn onrealistisch of zelfs schadelijk, daarover zijn de ministers het wel eens. Ze zoeken een alternatief waarin strenge landen als Duitsland en Nederland en soepeler landen in met name Zuid-Europa zich kunnen vinden.

Om te voorkomen dat de plannen door de aanstaande Europese verkiezingen op de lange baan belanden, maken de ministers haast. Ze hebben woensdag een videovergadering ingelast, en daar moeten ze het volgens de Duitse minister Christian Lindner eens kunnen worden. Al geeft hij na overleg met zijn Franse ambtgenoot Bruno Le Maire toe dat ook zij tweeën dinsdagavond nog wat laatste onenigheid moeten overwinnen. “We zullen vanavond 100 procent overeenstemming tussen Frankrijk en Duitsland hebben”, verzekert Le Maire.