ECB tegen plan om bankenbelasting te verhogen

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft verschillende bezwaren tegen een plan van een gelegenheidscoalitie met onder meer GroenLinks-PvdA, SP, ChristenUnie en D66 om de bankenbelasting te verhogen. Volgens de centrale bank zijn sommige financiĆ«le instellingen met zo’n verhoging minder goed in staat om een verslechtering van de economie op te vangen, staat in een brief van de ECB.

Ook wijst de ECB erop dat banken een adequate kapitaalpositie moeten aanhouden om kredieten te kunnen blijven verlenen. Een verhoging van de bankenbelasting zet de winstgevendheid van banken onder druk, terwijl die winsten nodig zijn om kapitaalbuffers op te bouwen.

Volgens de partijen in Den Haag levert een verhoging van de bankenbelasting 150 miljoen euro extra op. Dit willen ze deels gebruiken om de verhoging van het minimumloon financieren, werd eerder bekend. Dinsdag maakte GroenLinks-PvdA een plan bekend om de verhoging van de energiebelasting op gas voor huishoudens en kleine bedrijven terug te draaien. Voor de financiering van deze maatregel, die naar schatting zo’n 600 miljoen euro kost, denken de partijen eveneens aan een verhoging van de bankenbelasting.