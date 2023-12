Eerste Airbus markeert voor Transavia start vernieuwing vloot

Transavia ontvangt dinsdag haar eerste Airbus-toestel en gaat in de komende zeven jaar over naar een volledige Airbus-vloot. Dat is volgens topman Marcel de Nooijer “in luchtvaartland een heel snelle transitie” en daarmee moet de budgetvlieger van luchtvaartconcern Air France-KLM verduurzamen en verstillen.

Door problemen met het leasen van enkele vliegtuigen van een failliete Roemeense maatschappij schrapte Transavia afgelopen zomer honderden vluchten waardoor duizenden passagiers werden getroffen. Dit jaar spelen dat soort problemen niet, volgens De Nooijer. “We zijn er zeker van dat we voor bijvoorbeeld de meivakantie de volledige capaciteit hebben.” De Airbus-vliegtuigen, die meer passagiers kunnen vervoeren, vervangen de Boeing 737’s waar Transavia nu mee vliegt.

De Nooijer wil nog geen uitspraken doen over wat de opschorting van de krimp op Schiphol betekent voor Transavia. Hij wil eerst de zogeheten ‘capaciteitsdeclaratie’ van Schiphol afwachten, waarin Schiphol bekendmaakt hoeveel vluchten het aankan. “Ik ga ervan uit dat we aan die capaciteitsdeclaratie kunnen voldoen.” Eerder zei de topman niet zomaar weer terug te kunnen naar het huidige aantal vluchten als de krimp van Schiphol niet door zou gaan.

In de zomer van 2024 wordt volgens Transavia met zes Airbus-toestellen vanaf de luchthaven in Amsterdam gevlogen. In totaal heeft de vliegmaatschappij er nu 27 besteld. Ook heeft de onderneming nog een optie op zeventien extra toestellen.