Hackers lekken ruim 1,3 miljoen bestanden van game-onderdeel Sony

Hackers hebben ruim 1,3 miljoen bestanden buitgemaakt en gepubliceerd van Insomniac Games, een ontwikkelaar van games die valt onder techconcern Sony. Het zou onder meer om bestanden gaan met daarin budgetten en informatie over nog te verschijnen games.

Uit de bestanden komt onder meer naar voren dat Sony van plan is de komende tien jaar verschillende titels uit te brengen die zijn geïnspireerd op de Marvel-franchise. Eerder bracht Insomniac binnen dat genre al een Spider-Man-game uit. Op de planning zouden nu ook games staan die zijn geïnspireerd op X-Men. Verder verwezen de bestanden ook naar een nieuwe Ratchet & Clank. Dat is een exclusieve titel van Sony waarvan in de loop der jaren al meerdere games zijn verschenen.

De hackers zouden vallen onder een collectief met de naam Rhysida. De hack zou vorige week al hebben plaatsgevonden, maar de bestanden zijn dinsdag gepubliceerd. Eerder meldden de hackers de bestanden te willen veilen voor zo’n 2 miljoen dollar. De Amerikaanse overheid waarschuwde in november nog voor de hackersgroep, die zich vooral zou richten op de sectoren onderwijs, gezondheidszorg, productie en informatietechnologie.