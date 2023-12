Jury in VS wil dat Monsanto 857 miljoen schadevergoeding betaalt

Een jury in de Verenigde Staten heeft chemieconcern Monsanto bevolen tot het betalen van een schadevergoeding van 857 miljoen dollar (785 miljoen euro) aan zeven mensen die zeggen dat ze ziek zijn geworden van chemische stoffen die vrijkwamen uit de fittingen van lampen waarin ze verwerkt waren. Monsanto, tegenwoordig onderdeel van Bayer, had die stoffen – zogeheten polychloorbifenylen (PCB’s) – geleverd.

De lampen hingen in een school in Monroe, in de staat Washington, en de zeven zijn leerlingen en ouders die daar als vrijwilliger werkten. De advocaat van de zeven betoogde dat Monsanto jarenlang verzwegen heeft wat het wist over de gevaren van PCB’s, die moeilijk afbreekbaar zijn en bij een te hoge inname gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken. De jury was het daarmee eens en oordeelde dat Monsanto schuldig is aan nalatigheid.

Het bedrijf heeft aangekondigd in beroep te gaan en zegt al sinds 1977 geen PCB’s meer te gebruiken. De productie en het gebruik van PCB’s zijn sinds 2001 wereldwijd verboden, maar er zijn nog altijd apparaten en toepassingen in omloop waarin ze zitten.

Monsanto is verwikkeld in talrijke rechtszaken, vooral over zijn onkruidverdelger Roundup, waarin het giftige glyfosaat zit. Meer dan 160.000 klachten zijn ingediend tegen het bedrijf door mensen die zeggen dat ze ziek zijn geworden van het gebruik van Roundup. Bayer, dat Monsanto in 2018 voor 63 miljard dollar overnam, zegt 16 miljard dollar te hebben gereserveerd voor de afwikkeling van de juridische perikelen van Monsanto.