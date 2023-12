Moedermaatschappij failliete Pieter Pot kandidaat voor doorstart

Pieter Pot Beheer BV, de moedermaatschappij van de vorige week failliet verklaarde onlinesupermarkt Pieter Pot, werkt aan een plan voor een doorstart van het bedrijf. Om de financiering die daarmee gemoeid is rond te krijgen, wordt een al eerder gestarte crowdfundingcampagne aangepast en verlengd. De holding moet nog wel overeenstemming bereiken met de curator van Pieter Pot voor de daadwerkelijke doorstart. Curator Maria Bowmer was niet direct bereikbaar voor commentaar.

De oorspronkelijke crowdfunding, met een streefbedrag van 3 miljoen euro, was bedoeld voor onder meer het afbetalen van schulden en het aanvullen van het assortiment. Het bedrag is nu aangepast naar 1,25 miljoen euro, wat nodig is om de doorstartplannen uit te voeren.

Investeerders die al eerder geld hadden ingelegd, krijgen daarmee vier weken de tijd om hun investering te heroverwegen. Als het streefbedrag op 15 januari is bereikt, kan Pieter Pot Beheer BV het failliete dochterbedrijf financieel gezien overnemen. Die datum is ook de deadline voor het bereiken van een akkoord met de curator van Pieter Pot.

“Er is een nare situatie ontstaan door het faillissement, echter dient zich nu een kans voor om een doorstart te maken en onze missie alsnog voort te zetten op een kleinere schaal die wel rendabel is”, legt oprichter Jouri Schoemaker van Pieter Pot uit, die benadrukt te spreken namens Pieter Pot Beheer BV.

Pieter Pot had naar eigen zeggen zo’n 20.000 actieve klanten. Die bestelden hun boodschappen in glazen potten en flessen die via een statiegeldsysteem worden hergebruikt om op verpakkingsafval te besparen.