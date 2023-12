Philips en TomTom omhoog op positief Damrak

Het Damrak toonde dinsdag wat herstel na de verliezen aan het begin van de week, geholpen door een positieve stemming op Wall Street. Philips (plus 3,8 procent) was een opvallende stijger bij de hoofdfondsen in Amsterdam en sloot op de hoogste stand tot nu toe dit jaar.

Het zorgtechnologiebedrijf maakte eerder op de dag bekend dat het ruim 15 miljoen aandelen heeft ingetrokken als onderdeel van het aandeleninkoopprogramma. Ook navigatiebedrijf TomTom vond de weg omhoog, met een 3,6 procent hogere aandelenkoers. De onderneming kwam voorbeurs met een bericht over een verdere samenwerking met Microsoft. TomTom meldde met behulp van Microsoft-technologie op het vlak van kunstmatige intelligentie (AI) nieuwe diensten op de markt te brengen. De functies moeten het gemakkelijker maken om al pratend informatie- of navigatiesystemen van de auto aan te sturen.

De AEX, de belangrijkste beursgraadmeter in Amsterdam, sloot met een winst van 0,4 procent op 792,48 punten. De MidKap steeg 0,8 procent tot 921,10 punten. De belangrijkste graadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt wonnen tot 0,6 procent.

Vopak trok de aandacht met aanpassingen in de top van het bedrijf. Operationeel topman Frits Eulderink verlaat het uitvoerend bestuur van het tankopslagbedrijf. Voortaan heeft de onderneming een tweekoppig bestuur, maakte het bedrijf bekend. Het aandeel steeg 0,9 procent.

Kunstmestbedrijf OCI was opnieuw de winnaar in de MidKap, met een plus van 3,8 procent. Maandag won het aandeel ook aan waarde na de bekendmaking van de verkoop van een dochterbedrijf.

In Brussel steeg AB InBev 0,7 procent. Het bierconcern verkoopt zijn minderheidsbelang in een Russische brouwerij aan zijn Turkse branchegenoot Anadolu Efes, die al een belang bezit in het bedrijf. AB InBev boekt na de verkoop 1,1 miljard dollar af op het verkochte belang.