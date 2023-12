Rolex beboet voor 91 miljoen om verbod op onlineverkoop Frankrijk

De Franse tak van Rolex moet van de Franse mededingingsautoriteit 91,6 miljoen euro boete betalen. Het Zwitserse luxehorlogemerk heeft handelaren tien jaar lang verboden zijn horloges online te verkopen. Het horlogemerk deed dit volgens de waakhond in een tijd dat de onlineverkoop van luxeproducten zoals horloges juist flink toenam

De toezichthouder, de Autorit√© de la Concurrence, noemt de overtredingen van Rolex ernstig. “Aangezien ze neerkomen op het afsluiten van een marketingkanaal ten nadele van consumenten en handelaren.”

De horlogebranche had klachten ingediend over het verkoopverbod, waarna de Franse toezichthouder invallen deed bij Rolex. Het horlogemerk zei het verbod te hebben ingevoerd om te voorkomen dat via het internet namaakhorloges werden verkocht. Ook waren de beperkingen voor webshops gericht tegen parallelhandel, het importeren van een product zonder toestemming van de fabrikant. De toezichthouder ging hier niet in mee, omdat concurrenten hetzelfde risico lopen en de onlineverkoop van hun merkhorloges wel toestaan.