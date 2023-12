Spaans staatsbedrijf neemt belang in telecomprovider Telefonica

De Spaanse overheid heeft staatsbedrijf Sepi, dat de aandelen van de Spaanse staat beheert, opdracht gegeven een belang tot 10 procent te nemen in telecomprovider Telefonica. Die maatregel moet het bedrijf “meer aandeelhoudersstabiliteit” geven, meldt Sepi in een verklaring. Telefonica kampt met hoge schuldenlasten en kosten.

Als gevolg daarvan werd de afgelopen jaren al meerdere keren in het personeelsbestand gesneden. Persbureau AFP meldde begin deze maand dat het bedrijf tot 2026 bijna 5100 banen wil schrappen in Spanje. Dat zou gevolgen hebben voor alle afdelingen binnen het bedrijf, waar in Spanje ongeveer 16.500 mensen voor werken. Tussen 2016 en 2018 vertrokken er ook al 6300 werknemers, het jaar daarop volgden nog eens 2600 medewerkers.

De overname van een belang in Telefonica was al langer onderwerp van gesprek. In november meldde de Spaanse regering daar een “verkennende analyse” naar te gaan uitvoeren. Twee maanden daarvoor bracht het door Saudi-ArabiĆ« gecontroleerde telecombedrijf Saudi Telecom nog naar buiten een belang van 9,9 procent in Telefonica te willen nemen.