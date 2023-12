TomTom wint op positief gestemde aandelenbeurs Amsterdam

De aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag met een winst aan de nieuwe handelssessie begonnen. TomTom bracht voor de openingsbel nieuws naar buiten over een verdere samenwerking met Microsoft en won 3,6 procent.

TomTom meldde met behulp van Microsoft-technologie op het vlak van kunstmatige intelligentie nieuwe diensten op de markt te zetten. De functies moeten het gemakkelijker maken om al pratend informatie- of navigatiesystemen van de auto aan te sturen.

Vopak trok de aandacht met aanpassingen in de top van het bedrijf. Operationeel topman Frits Eulderink verlaat het uitvoerend bestuur van het tankopslagbedrijf. Voortaan heeft de onderneming een tweekoppig bestuur, maakte het bedrijf bekend. Het aandeel steeg 0,5 procent na het nieuws.

De algehele stemming op het Damrak was terughoudend. De AEX-index won 0,3 procent tot 791,85 punten. Prosus was de sterkste stijger met een winst van bijna 2 procent. Onderaan stond olie- en gasconcern Shell met een verlies van 1 procent.

De MidKap steeg 0,9 procent tot 922,07 punten. Kunstmestbedrijf OCI was opnieuw een grote winnaar met een plus van zo’n 5 procent. Maandag won het aandeel ook aan waarde na de bekendmaking van de verkoop van een dochterbedrijf.

De beurs in Londen steeg licht. De belangrijkste graadmeters in Parijs en Frankfurt wonnen tot 0,3 procent.

De afgelopen dagen verkeerden de financiƫle markten in een jubelstemming. Een toelichting op de rentevergadering van de Federal Reserve wees volgens beleggers op een sneller dan verwachte verlaging van de rente in de Verenigde Staten.

In Brussel steeg AB Inbev 0,2 procent. Het bierconcern verkoopt zijn minderheidsbelang in een Russische brouwerij aan zijn Turkse branchegenoot Anadolu Efes, die al een belang bezit in het bedrijf. AB Inbev boekt na de verkoop 1,1 miljard dollar af op het verkochte belang.

De olieprijzen kwamen niet veel in beweging. De afgelopen dagen leidt de situatie in de Rode Zee tot zorgen over het vervoer van onder andere brandstoffen, maar van paniek over de olietoevoer lijkt nog geen sprake. Een vat Amerikaanse olie werd 0,2 procent goedkoper op 72,35 dollar. Brentolie steeg een fractie tot 77,79 dollar per vat. De euro steeg net geen 0,1 procent ten opzichte van de dollar en was 1,0935 dollar waard.