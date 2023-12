Zwitserse waakhond wil meer bevoegdheden na debacle Credit Suisse

De Zwitserse financieel toezichthouder Finma zegt meer bevoegdheden nodig te hebben om grote problemen bij banken te voorkomen. Daarvoor pleit de instantie in een rapport over de val van Credit Suisse, een van de twee grootste banken van het land. De financieel waakhond wil onder andere hooggeplaatste bankbestuurders kunnen straffen voor fouten.

De toezichthouder wil ook meer mogelijkheden om boetes uit te delen bij banken die regels overtreden. Ook zou het helpen als Finma bonussen voor bestuurders kan tegenhouden. “Finma is voorstander van ruimere mogelijkheden om meer invloed te hebben op het beleid van de instituties onder toezicht.” Ook de wetten voor goed bestuur van banken zouden strenger moeten worden, beargumenteerde Finma.

Credit Suisse dreigde eerder dit jaar om te vallen nadat veel klanten tegoeden hadden weggehaald, omdat ze bezorgd waren over de gezondheid van de bank. Op aandringen van de Zwitserse regering nam concurrent UBS de bank toen over, om te voorkomen dat een bankroet van Credit Suisse een financiƫle crisis zou veroorzaken.

Toezichthouder Finma kreeg de kritiek niet op tijd te hebben ingegrepen. Maar Thomas Hirschi, hoofd van de crisisafdeling van de organisatie, stelt dat Finma “alle beschikbare instrumenten heeft ingezet en het risico op mogelijke destabilisatie van Credit Suisse vroeg had gesignaleerd”.

Finma schrijft in het rapport over het debacle rond Credit Suisse dat deze bank al maanden voor de uiteindelijke redding in maart door UBS dreigde te imploderen. Zo stond de op een na grootste bank van Zwitserland eind 2022 op het punt om 50 miljard Zwitserse frank (53 miljard euro) aan noodfinanciering aan te vragen bij de centrale bank van het land.

Tussen 2018 en 2022 vond de toezichthouder ruim 380 tekortkomingen bij de bank die “actie vereisten”. Daarvan waren er 113 zeer risicovol.

De toezichthouder schrijft in het rapport ook dat Credit Suisse ingrepen die Finma had opgelegd niet wilde uitvoeren. Ook hebben medewerkers van de bank herhaaldelijk valse informatie gegeven, wat volgens de toezichthouder tot zestien aanklachten leidde. Mede door die problemen bij het bewaken van de financiƫle stabiliteit wil Finma meer handhavingsmogelijkheden.