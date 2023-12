Beurs in Amsterdam wint na cijfers consumentenvertrouwen VS

De stemming op de aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag sterk verbeterd na cijfers over het consumentenvertrouwen in de Verenigde Staten. Amerikanen zijn deze maand veel optimistischer geworden over de economie en hun eigen financiën, wat welkom nieuws was voor de wereldwijde financiële markten.

Bij een nieuwe peiling van onderzoeksgroep The Conference Board steeg de graadmeter voor het consumentenvertrouwen in ’s werelds grootste economie het hardst sinds begin 2021. Dat was veel sterker dan economen hadden verwacht. De positieve cijfers komen bovenop eerdere signalen dat de VS ondanks alle renteverhogingen een recessie ontloopt.

De AEX-index op het Damrak eindigde de sessie met een winst van 0,2 procent op 793,69 punten, na eerder op de dag op verlies te hebben gestaan. De MidKap steeg 0,4 procent tot 924,29 punten. De Londense aandelenbeurs eindigde ruim 1 procent hoger en Parijs eindigde 0,3 procent in de plus. De beurs in Frankfurt eindigde juist een fractie lager.

Beleggers verwerkten ook nog de uitspraken van Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank en belangrijke beleidsbepaler van de Europese Centrale Bank. Hij benadrukte nogmaals dat de rente in de eurozone wat hem betreft nog geruime tijd op het hoge niveau van nu moet blijven staan in de strijd tegen te hoge inflatie.

Uit het Verenigd Koninkrijk kwam bemoedigend nieuws, want de inflatie viel daar in november veel lager uit dan in de voorgaande maand. Dat voedt de hoop op renteverlagingen door de Bank of England, want gunstig zou zijn voor de waardering van aandelen.

Op de Amsterdamse beurs trok ING de aandacht. De bank wil de financiering van het zoeken naar en oppompen van olie en gas in 2040 hebben uitgefaseerd. Het aandeel eindigde 0,4 procent lager. Bouwbedrijf Heijmans zakte 0,2 procent. Het bouwbedrijf kreeg een opdracht voor onderhoudswerkzaamheden aan snelwegen in het zuiden van Zuid-Holland.

In Kopenhagen won Ørsted ruim 3 procent. De grote ontwikkelaar van projecten voor hernieuwbare energie heeft besloten definitief door te gaan met de bouw van ’s werelds grootste windmolenpark voor de Britse kust. Eerder moest het Deense concern nog grote afboekingen doen doordat Amerikaanse windenergieprojecten niet doorgingen, wat een schok bij beleggers veroorzaakte.

De euro won zo’n 0,1 procent ten opzichte van de dollar en was 1,0963 dollar waard. Een vat Amerikaanse olie werd 1,1 procent duurder op 74,76 dollar. Brentolie won 1 procent tot 80,03 dollar per vat.