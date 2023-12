Bouwers: gebouwen steeds vaker geen nieuwe stroomaansluiting

Nieuwe bedrijfsgebouwen kunnen steeds vaker geen nieuwe aansluiting op het stroomnet krijgen omdat het elektriciteitsnet vol is, zegt Harold Lever, vakgroepvoorzitter bij Bouwend Nederland. Woensdag maakten netbeheerders bekend dat het net vol is in grote delen van Overijssel en Groningen en in sommige delen van Den Haag.

Het probleem speelt volgens Lever onder meer bij het bouwen van nieuwe scholen en grote kantoorpanden met een warmtepomp. Hij meldt dat enkele bouwbedrijven al tegen dit probleem aanlopen. In Groningen, Overijssel en Den Haag komt het nog niet voor, “maar dat is een kwestie van wachten”, zegt hij.

De problemen op het stroomnet betekenen volgens hem ook dat bouwprojecten niet kunnen worden opgeleverd. “Het is het allerlastigst als de bouw al is gestart maar een aansluiting niet kan. Dan is het gebouw al klaar maar kan je het niet met goed fatsoen opleveren want de opdrachtgever verwacht een gebouw met nutsvoorzieningen.”

Bedrijven en gebouwen die niet meteen een nieuwe aansluiting kunnen krijgen, komen op een wachtlijst te staan. Op sommige plaatsen kan die wachttijd voor grootverbruikers oplopen tot tien jaar, wat afhangt van de ontwikkelingen op het landelijke stroomnet van Tennet. Volgens de vakgroepvoorzitter van de brancheorganisatie staan honderden bouwbedrijven in Nederland nu op een wachtlijst.

“Als je lang op een wachtlijst staat loop je het risico minder opdrachten aan te kunnen nemen”, zegt Lever. Hij zegt daarbij dat hij nog geen bedrijven kent die daardoor failliet dreigen te gaan. “Het is een van de factoren die het moeilijker maakt in een al vrij lastige tijd.”

Bij het bouwen van woningen verwacht hij geen problemen voor het krijgen van een nieuwe aansluiting, omdat netbeheerders de schaarse ruimte op het net willen bewaren voor huishoudens. Tenzij het om grote nieuwbouwwijken gaat, die kunnen wel in de problemen komen. “Er is ons veel aan gelegen dat we samen zo snel mogelijk gaan versnellen bij de versterking van het elektriciteitsnet”, besluit Lever.