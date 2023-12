Energiebedrijven Wintershall en OMV verliezen Russische belangen

De Russische president Vladimir Poetin heeft per decreet bepaald dat energiebedrijven Wintershall Dea en OMV hun miljardenbelangen in grote gas- en olieprojecten in Rusland verliezen. Die deelnames gaan verplicht over naar Russische bedrijven die nog moeten worden opgericht, bepaalde de president.

Het Duitse Wintershall Dea verliest onder andere zijn belang van 25,01 procent in het samenwerkingsverband met Gazprom dat een deel van het Achimov-gasveld ontgint. Het Oostenrijkse OMV raakt zijn aandelen in een bedrijf kwijt dat gas wint uit een ander veld in West-Siberië.

Volgens een Kremlinwoordvoerder is Poetins decreet een reactie op het vertrek van de bedrijven uit Rusland na de Russische inval in Oekraïne. Het zou daarom niet om confiscatie van bedrijfsonderdelen gaan, beweerde hij. “Die bedrijven die de markt verlaten kunnen eigendommen verkopen of overdragen, het hangt allemaal van onderhandelingen af.”

Wintershall noemt het decreet een bevestiging dat “Rusland niet langer een betrouwbare economische partner is en onvoorspelbaar is”. De banden van het Duitse bedrijf met Rusland zijn nauw. Zo is een investeringsvehikel van de Russische miljardair Michail Fridman voor ruim een kwart aandeelhouder van het bedrijf, dat voor het grootste deel eigendom is van het Duitse chemieconcern BASF.

Wintershall werkt ook samen met het Russische staatsgasbedrijf Gazprom binnen Wintershall Noordzee, waarvan beide bedrijven de helft bezitten. Deze onderneming maakte vorig jaar 120 miljoen euro winst met de gaswinning in de Noordzee. Opvallend is dat Gazprom dat belang van 50 procent in Wintershall Noordzee in 2015 kreeg in ruil voor een belang in het Achimov-project.