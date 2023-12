EU-rechtbank: sancties tegen Abramovitsj blijven van kracht

De Europese sancties tegen de Russische miljardair Roman Abramovitsj blijven van kracht. De oligarch was tegen de sancties in beroep gegaan bij de EU-rechtbank in Brussel, maar die stelt hem in het ongelijk.

Nadat Russische troepen in februari vorig jaar Oekraïne waren binnengevallen, werden honderden miljarden aan tegoeden van Russische zakenlieden bevroren. Abramovitsj, die ook het Israëlische staatsburgerschap heeft, tekende hiertegen juridisch bezwaar aan omdat hij de oorlog in Oekraïne niet zou ondersteunen.

De EU-rechtbank in Brussel verwierp zijn verweer, en wees onder meer op de belangen die Abramovitsj heeft in het Russische staalbedrijf Evraz. Staal is een belangrijke bron van inkomsten voor de Russische regering.

Abramovitsj, voormalig eigenaar van de Britse Premier League-voetbalclub Chelsea, werd na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1991 een van de machtigste zakenmensen ter wereld. Forbes schat zijn waarde op 9,2 miljard dollar.

In een verklaring liet een woordvoerder van Abramovitsj weten teleurgesteld te zijn in de uitspraak. “De heer Abramovitsj heeft niet het vermogen om de besluitvorming van welke regering dan ook, inclusief Rusland, te beïnvloeden en heeft op geen enkele manier geprofiteerd van de oorlog in Oekraïne,” aldus de verklaring.