FNV dreigt met stakingen bij autobedrijven en fietsenzaken

Werkgeversorganisatie BOVAG is met een “verslechterd” loonbod gekomen voor werknemers, waardoor er volgende maand mogelijk gestaakt gaat worden bij autobedrijven en fietsenhandels. “Als BOVAG niet voor 29 december met een beter loonbod komt dan gaan we in januari over tot acties en stakingen”, zegt Murat Sekercan, bestuurder bij FNV.

Eerder deze maand wezen vakbondsleden het resultaat van cao-onderhandelingen af omdat ze vonden dat de lonen niet genoeg omhoog gingen. De BOVAG kwam daarna met een nieuw voorstel, maar dat is volgens FNV een verslechtering van wat er al lag. De leden eisen een loonsverhoging van minimaal 10 procent. BOVAG komt volgens Sekercan nu met een verhoging van 6 procent, over een periode van acht maanden.

“Dat is gelijk afgewezen en dat betekent dat we nu opnieuw een conflict hebben”, aldus de vakbondsman. Hoe de mogelijke acties en stakingen er precies uit komen te zien is nog niet bekend. De cao Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf geldt voor ruim 83.400 werknemers, verdeeld over duizenden bedrijven.