ING zegt tegen 2040 met financiering olie- en gaswinning te stoppen

ING zal tegen 2040 stoppen met het financieren van de exploratie en productie van olie en gas, zo vertelde CEO Steven van Rijswijk aan persbureau Reuters. Ook wil de bank de komende twee jaar de nieuwe leningen aan duurzame energie verdrievoudigen als onderdeel van een vernieuwde klimaatstrategie, aldus Van Rijswijk.

ING zegt het besluit te hebben genomen in de geest van de overeenkomst deze maand tijdens de COP28-klimaattop in Dubai. Daarin kwamen landen overeen om af te stappen van fossiele brandstoffen en de uitrol van hernieuwbare energiebronnen te stimuleren.

Volgens het nieuwe plan zal ING de leningen aan de upstream-olie- en gassector tegen 2030 met 35 procent verminderen, een stap die de absolute uitstoot van zijn portefeuille zou halveren. In 2040 wil de bank helemaal gestopt zijn met financieren van olie en gas. “Aanvankelijk hadden we gezegd dat we onze upstream-blootstelling aan olie en gas tegen 2040 met 50 procent zouden verminderen. Nu zeggen we dat we er helemaal uit zullen zijn”, aldus Van Rijswijk.