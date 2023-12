Leveringen auto’s Daihatsu gestaakt om fraude veiligheidstesten

Toyota levert tijdelijk geen auto’s meer van zijn dochteronderneming Daihatsu, meldt het Japanse autoconcern nadat een onderzoekspanel woensdag naar buiten kwam met nieuwe bevindingen over gesjoemel met veiligheidstesten.

In april werd bekend dat veiligheidstesten van auto’s van Daihatsu waren gemanipuleerd. Toen leek het nog te gaan om zes modellen. Toyota zegt nu dat bijna alle auto’s van Daihatsu mogelijk te maken hebben met de sjoemeltesten. De Japanse transportminister laat donderdag een inspectie uitvoeren bij Daihatsu.

Het onderzoekspanel keek naar de besturingseenheid van de airbags. De onderzoekers ontdekten dat tijdens crashtesten andere eenheden werden gebruikt dan in auto’s die aan consumenten zijn verkocht. Sinds april zijn 174 nieuwe onregelmatigheden ontdekt bij de veiligheidstesten van 64 modellen van Daihatsu en van Toyota. Het concern meldt dat de testresultaten van de Daihatsu Cast en Toyota Pixis “mogelijk niet overeenkomen met de wet”.

De onderzoekers melden dat de overtredingen komen door onder meer “extreme druk door een overmatig strak en rigide ontwikkelingsschema” en een “gebrek aan expertise onder managers”. Ook concludeerden zij dat de werkomgeving niet transparant was. “Zelfs als er onregelmatigheden of misleidingen werden gepleegd, zouden deze niet worden ontdekt”, staat in het rapport.

Toyota heeft inmiddels een “fundamentele hervorming” aangekondigd van het management en de bedrijfsvoering. Het concern kwam nog niet met directe veranderingen in het management.

Daihatsu biedt in een verklaring zijn “diepe verontschuldigingen” aan voor het “beschamen van het vertrouwen van onze klanten en aandeelhouders”. Eerder gaf Daihatsu al toe dat er is geknoeid met de crashtestresultaten van 88.000 auto’s die in het afgelopen jaar zijn verkocht. Nederland telt 47 dealers van het Japanse merk.