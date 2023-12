Meerderheid Nederlanders gebruikt mobiele telefoon om te betalen

Een meerderheid van de Nederlanders, 53 procent, gebruikt de mobiele telefoon voor betalingen bij de kassa. Dat is een stijging van 39 procent ten opzichte van vorig jaar, blijkt uit onderzoek van creditcardmaatschappij Visa.

Vier op de vijf Nederlanders verkiezen nu digitale betaalmethoden boven contant geld. Ze waarderen de snelheid en veiligheid van digitaal betalen, net als het overzicht dat het biedt van de uitgaven. Een vijfde van de Nederlanders mijdt winkels waar betalingen met pinpas of mobiele telefoon niet mogelijk zijn.

Bijna de helft (44 procent) van de Nederlanders die digitaal afrekent in een restaurant geeft inmiddels ook digitaal fooi. De angst dat een digitale fooi niet bij het bedienend personeel terechtkomt, is voor anderen de belangrijkste reden om nog steeds munt- of briefgeld te gebruiken.

Vooral de jongere generaties blijven digitale betaalmethoden intensief gebruiken. Bijna een derde van de Nederlanders onder de 36 jaar gebruikt bijna nooit contant geld. Bijna driekwart zou eerder het huis verlaten zonder portemonnee dan zonder mobiele telefoon. Zelfs bij 60-plussers kiest een kleine meerderheid nu voor de mobiele telefoon en laat de portemonnee thuis.

Ten opzichte van vorig jaar zijn cryptovaluta, en het bezit hiervan, iets minder populair geworden, volgens Visa. Waar in 2022 nog een op de vijf Nederlanders één of meerdere cryptomunten bezat, is dat nu gedaald naar 18 procent.