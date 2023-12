Netbeheerders: stroomtekorten zijn gevolg van energietransitie

De stroomtekorten waarmee Nederland geconfronteerd wordt, zijn voor een groot deel het gevolg van de energietransitie die de afgelopen jaren versneld werd doorgevoerd. Dat stellen netbeheerders.

“Nederland is in korte tijd op het gebied van de productie van groene stroom uitgegroeid van een van de slechtste tot een van de beste leerlingen van de klas”, zegt woordvoerder Peter Hofland van TenneT: “Maar door die wens om te verduurzamen zijn er stroomtekorten ontstaan.”

Nederlanders kozen de laatste jaren steeds vaker voor een elektrische auto, plaatsten zonnepanelen op hun daken en vervingen hun door aardgas gestookte cv-ketel door een elektrische warmtepomp. Hofland: “Het stroomverbruik is hierdoor sterk toegenomen.” Daarbij is de huidige infrastructuur niet gebouwd om dergelijke grote hoeveelheden stroom te verwerken.

Woordvoerder Lennart Wegewijs van de Haagse netbeheerder Stedin voegt daaraan toe dat veel meer mensen na de coronapandemie thuis zijn gaan werken, wat ook gepaard gaat met meer stroomverbruik. Zowel consumenten als bedrijven zullen hun energieverbruik daarom voortaan beter moeten afstemmen, zegt Wegewijs: “Ẅe moeten beter gaan nadenken op welk moment van de dag we de wasmachine, de droger of de vaatwasmachine aanzetten. Bedrijven zullen op hun beurt hun productie moeten afstemmen op de pieken in het net.”

De netbeheerders maakten woensdag bekend dat In delen van Den Haag, Groningen en Overijssel de maximale capaciteit voor grootverbruikers is bereikt. Dat betekent dat voor grote bedrijven ‘code oranje’ van kracht is. Aanvragers voor nieuwe grote aansluitingen komen op een wachtlijst te staan. TenneT hoopt de bedrijven ervan te kunnen overtuigen dat ze vanaf nu de pieken in hun verbruik gaan vermijden, zegt woordvoerder Hofland: “Anders treedt code rood in werking. Dan moeten de bedrijven wachten op een nieuwe aansluiting tot het stroomnetwerk is uitgebreid.”

De lokale politieke partij Hart voor den Haag heeft een spoeddebat aangevraagd over de dreigende stroomtekorten in Den Haag.