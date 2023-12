OESO-contactpunt laakt Chevron om belabberde belastingmoraal

Olie- en gasconcern Chevron handelt niet in de geest van de Nederlandse belastingwetgeving en doet niets om dat te verbeteren. Dat concludeert het Nederlandse contactpunt van de OESO, een samenwerkingsverband van landen dat onder andere belastingontwijking wil tegengaan.

Vakbond FNV diende in 2018 samen met internationale vakbondskoepels een klacht tegen Chevron in bij het nationale contactpunt. Het bedrijf achter Texaco-tankstations doet er volgens de bond alles aan om zo min mogelijk belasting te betalen en verhult dat via constructies met brievenbusfirma’s. Een aantal van die bedrijfjes zonder echte activiteiten zijn formeel in Nederland gevestigd.

Het Haagse contactpunt van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, zoals de OESO voluit heet, keek onder andere naar veertien dochterbedrijfjes van Chevron. Die functioneren waarschijnlijk als brievenbusfirma’s voor gunstige fiscale constructies, stelt de OESO-afdeling in een nieuw rapport. Door geen informatie aan te leveren over die bedrijfjes, schendt het Amerikaanse energiebedrijf ook de OESO-richtlijn die voorschrijft transparant te zijn over het belastingbeleid.

Het nationaal OESO-contactpunt heeft als taak bedrijven bekend te maken met de richtlijnen van het samenwerkingsverband en “de toepassing ervan te bevorderen”. Maar vakbond FNV vindt het vooral tijd dat de regering belastingontwijking door multinationals via Nederland aanpakt.