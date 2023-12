Ryanair noemt uitspraak over coronasteun Air France ’triomf’

Ryanair is tevreden met de uitspraak van de Europese rechter over de miljardensteun aan Air France-KLM. Het Gerecht van de Europese Unie stelde Ryanair woensdag in het gelijk, nadat de Ierse prijsvechter al meermaals met succes coronasteun van overheden voor rivalen had aangevochten. Ryanair roept de Europese Commissie nu op om Frankrijk te gelasten de staatssteun onmiddellijk terug te vorderen.

De uitspraak van donderdag bevestigt dat de Commissie moet optreden als hoedster van het gelijke speelveld in het luchtvervoer en discriminerende staatssteun van nationale overheden niet kan goedkeuren, stelt Ryanair in een reactie. Het concern spreekt van “een triomf voor eerlijke concurrentie en consumenten in de hele EU”.

De “ruggengraatloze benadering” door de Europese Commissie sinds het begin van de coronacrisis heeft de lidstaten in staat gesteld “blanco cheques voor onbepaalde tijd uit te schrijven aan hun inefficiĆ«nte zombie-vlaggenmaatschappijen in naam van een vervaagd nationaal prestige”, aldus de verklaring.

Frankrijk, grootaandeelhouder van Air France, hielp het bedrijf in 2020 met een staatsgarantie van 4 miljard euro plus een aandeelhouderslening van 3 miljard. Een jaar later stak de regering in Parijs nog eens 4 miljard in de vliegmaatschappij.

Het Gerecht vindt dat de Europese Commissie niet zorgvuldig genoeg is geweest. Het is niet uitgesloten dat ook het concern Air France-KLM en de Nederlandse tak KLM hebben geprofiteerd. De commissie had “de banden tussen de vennootschappen die tot dat concern behoren met bijzondere waakzaamheid dienen te onderzoeken”.