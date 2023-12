VNO-NCW Den Haag: vol stroomnet raakt regionale economie

De problemen op het volle elektriciteitsnet zijn niet nieuw, maar naar nu blijkt wel van enorme omvang. Daarmee reageert Robert Medenblik, voorzitter van VNO-NCW Den Haag, op het nieuws dat er voorlopig geen stroomaansluiting mogelijk is voor grootverbruikers in delen van de Haagse regio. Dat heeft volgens hem gevolgen voor het vestigingsklimaat en de economie.

“Er ligt een grote opgave bij netbeheerders en ondernemers om deze problemen op te lossen”, zegt Medenblik. “Dat kan door het versnellen van investeringsprojecten in het net en snellere vergunningstrajecten. Om het net verder te ontlasten moet er met de hoogst mogelijke urgentie stappen worden gezet met bijvoorbeeld het onderling uitwisselen van stroom op bedrijventerreinen.”

Medenblik zegt dat VNO-NCW daarom in gesprek is met Stedin over mogelijke oplossingen. Die netbeheerder meldde woensdag over het overvolle stroomnet in delen van Den Haag. Verzwaring van bestaande connecties is volgens Stedin niet meer mogelijk. Dat komt doordat het elektriciteitsstation waarop delen van het centrum van Den Haag, Duindorp en Scheveningen zijn aangesloten, de maximale capaciteit heeft bereikt voor grootschalig stroomverbruik.

Aanvragers voor nieuwe grote aansluitingen komen op een wachtlijst te staan. Volgens een woordvoerder van Stedin duurt het tot 2033 voordat zij kunnen worden aangesloten, wanneer het stroomnet structureel is uitgebreid en verzwaard.