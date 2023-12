Warner Bros zakt op New Yorkse beurs na fusiegerucht

Entertainmentconcern Warner Bros. Discovery is woensdag met een verlies geëindigd op de beurs in New York na fusiegeruchten. Volgens nieuwswebsite Axio is het bedrijf achter filmstudio’s, tv-zenders CNN en Discovery en streamingplatform HBO Max in gesprek over een mogelijk samengaan met concurrent Paramount.

Beleggers schrokken van het nieuws en zetten Warner Bros. Discovery bijna 6 procent lager. Paramount zakte 1,6 procent. Volgens Axios hebben de topbestuurders van beide mediabedrijven gesproken over een eventuele fusie. Die zou ervoor kunnen zorgen dat ze meer tegenwicht kunnen bieden tegen Netflix en Disney.

De algehele stemming op Wall Street was terughoudend. Beleggers namen hun winst na de opmars van de aandelenbeurzen die begon na het recentste rentebesluit van de Federal Reserve.

De Dow-Jonesindex verloor 1,3 procent tot 37.082,00 punten. De bredere S&P 500 zakte 1,5 procent tot 4689,35 punten en techbeurs Nasdaq ging ook 1,5 procent omlaag tot 14.777,94 punten.

Beleggers kregen ook nog beter dan verwachte cijfers over het consumentenvertrouwen in de Verenigde Staten te verwerken. Volgens onderzoeksinstituut The Conference Board maakte het vertrouwen in de economie en de eigen financiën van consumenten de grootste sprong sinds begin 2021.

Het aandeel FedEx verloor ruim 12 procent. Het koeriersbedrijf verlaagde zijn omzetverwachting voor het hele jaar en rapporteerde een kwartaalwinst die ver achterbleef bij de verwachtingen van marktkenners. Hierdoor ging het aandeel van concurrent United Parcel Service ook omlaag, met net geen 3 procent.

Voedingsmiddelenproducent General Mills daalde 3,6 procent. Dat gebeurde nadat het bedrijf zijn jaaromzetverwachting naar beneden had bijgesteld door een afnemende vraag naar zijn duurdere producten. Steelcase won ongeveer 11 procent, ondanks de omzetdaling die de meubelfabrikant meldde over het afgelopen kwartaal.

De euro verloor zo’n 0,2 procent ten opzichte van de dollar en was 1,0939 dollar waard. De olieprijzen zakten licht. Een vat Amerikaanse olie ging 0,2 procent omlaag tot 73,83 dollar per vat. Brentolie zakte een fractie tot 79,20 dollar per vat.