Wethouder: stroomtekort komt voor Den Haag onverwacht

De stroomtekorten waar delen van Den Haag mee te maken hebben, komen onverwacht, zegt Arjen Kapteijns, wethouder Energietransitie. “We zagen natuurlijk dat dit in heel Nederland speelt, maar tot dusver wisten we de dans te ontspringen. Voor ons is dit een teleurstelling.”

Netbeheerder Stedin maakte woensdag bekend dat Den Haag kampt met een stroomtekort. Bedrijven die veel stroom verbruiken krijgen de komende tien jaar waarschijnlijk geen nieuwe aansluiting op het stroomnet meer. De maatregel geldt voor een deel van het centrum van Den Haag, Duindorp en Scheveningen.

Het stroomtekort is vooral een probleem voor grote bedrijven, stelt Kapteijns. “Het grootste deel van de stad heeft er geen last van. Kleinverbruikers, zoals huishoudens, merken er evenmin iets van.”

De uitbreiding van het Haagse stroomnet zal naar verwachting op zijn vroegst pas in 2033 zijn afgerond. Aanvragers voor nieuwe grote aansluitingen komen op een wachtlijst te staan. Daartoe behoren onder meer bedrijven die laadpalen voor auto’s willen laten plaatsen, zegt Kapteijn: “Dit maakt de energietransitie er niet makkelijker op.”

De gemeente Den Haag wil daarom zo snel mogelijk met Stedin om de tafel gaan zitten om te kijken welke projecten wel mogelijk zijn, zegt Kapteijns. “Toekomstige aanvragen van woningbouwbedrijven komen nu op een wachtlijst. We gaan er alles aan doen om dit soort projecten wel mogelijk te maken.”

Ook gaat Den Haag grote stroomverbruikers in kaart brengen. Kapteijn: “Hebben zij die capaciteit echt nodig? We gaan kijken of we met hen afspraken kunnen maken om minder stroom te gaan verbruiken.”

Het stroomtekort betekent volgens Kapteijns dat in Den Haag nu ‘code oranje’ van kracht is. Bij ‘code rood’ zou de aanleg van nieuwe aansluitingen helemaal moeten worden stopgezet. Die kans is buitengewoon klein, zegt de wethouder: “In deze tijd is niets ondenkbaar, maar door deze maatregelen nu te nemen, zorgen we ervoor dat het niet zover komt. Dit is ter voorkoming van erger.”