Aandacht voor Fugro en Sif op Amsterdamse beurs

Bodemonderzoeker Fugro en funderingsspecialist Sif zullen donderdag waarschijnlijk de aandacht trekken van beleggers op het Damrak. Beide bedrijven hadden nieuws te melden voor de opening. De Europese indices zullen naar verwachting lager openen, waarmee ze de koersdalingen in New York en Aziƫ volgen.

Fugro maakte bekend twee schepen te hebben aangekocht om de capaciteit uit te breiden. Het bedrijf verwacht dat vraag naar duurzame energie steeds groter wordt, onder meer door de recente afspraken die zijn gemaakt op de klimaattop in Dubai. “Met de aankoop van deze strategische activa beschikt Fugro over een gebalanceerde vloot van schepen in eigendom en gecharterde schepen, waardoor flexibiliteit voor de toekomst behouden blijft”, aldus een verklaring.

Sif kondigde aan mee te werken aan de bouw van een windpark op de Noordzee. Daarvoor werkt het bedrijf samen met Ecowende, een samenwerkingsverband van Shell en Eneco. Specifiek gaat het om een windpark dat op 53 kilometer voor de kust van IJmuiden komt. Sif gaat daar 52 funderingen maken voor zogeheten monopiles, funderingen voor windmolens.

De AEX sloot woensdag nog met een winst van 0,2 procent op 792,69 punten. De MidKap eindigde met een plus van 0,4 procent op 924,29 punten. De beurzen in Londen en Parijs kregen er tot 1 procent bij, Frankfurt sloot een fractie lager.

In Tokio sloot de Nikkei lager, na de sterkste daling in twee weken. Beleggers leken hun winst te nemen, nadat de Japanse index daarvoor een recordhoogte had bereikt. Dat gebeurde nadat de centrale bank van het land opnieuw de rente ongewijzigd liet.

Toyota daalde in Tokio maar liefst 4 procent. De Japanse autofabrikant levert tijdelijk geen auto’s meer van dochteronderneming Daihatsu. Aanleiding is gesjoemel met veiligheidstesten. Daar kwam in april al nieuws over naar buiten, maar nu blijkt dat bijna alle auto’s van Daihatsu niet juist zijn getest. Het gaat vooral om de besturingseenheid van de airbags.

De euro noteerde 1,0944 dollar, tegen 1,0963 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde licht tot 75,14 dollar en Brentolie werd ook iets goedkoper op 79,66 dollar per vat.