Angola stapt uit oliekartel OPEC

Angola is van plan de Organisatie van Olie-Exporterende Landen (OPEC) na zestien jaar lidmaatschap te verlaten. Dat meldt het lokale persbureau ANGOP op gezag van het Angolese ministerie van Olie.

Vorige maand verlaagde de OPEC de productiedoelstelling van Angola naar 1,11 miljoen vaten per dag. Het kantoor van de Angolese minister van Olie liet daarop in een verklaring weten dat het schriftelijk bij het oliekartel had geprotesteerd tegen dat besluit. De Angolese OPEC-gouverneur Estevao Pedro kondigde aan dat het land niet van plan was zich aan de nieuwe doelstelling te houden.

De Afrikaanse leden van het oliekartel zijn het afgelopen jaar steeds meer onder druk gezet om de ruimte binnen hun productiedoelstellingen op te geven. Die ruimte zou dan toekomen aan de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), die graag meer willen produceren.